



TikTok может быть запрещен в США

Законопроект, который обязывает продать приложение в течение шести месяцев, иначе TikTok будет запрещен, был одобрен комиссией Конгресса США.



Ранее пользователи приложения получили уведомление, призывающее их действовать, чтобы "остановить закрытие TikTok".



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Помощник конгрессмена сообщил BBC, что в их офис поступили десятки звонков.



Один из конгрессменов сказал, что к нему обращались дети по этому поводу.



TikTok подтвердил BBC, что разослал уведомление, призывающее пользователей TikTok "позвонить своему представителю прямо сейчас", чтобы призвать их проголосовать против этой меры.



Ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование в Палате представителей на следующей неделе.

Он был предложен межпартийной группой из 20 законодателей, которые формируют специальный комитет по китайской коммунистической партии.



В четверг, 7 марта он был единогласно одобрен Комитетом по энергетике и торговле со счетом 50-0. Сенат должен утвердить его, чтобы он стал законом.

