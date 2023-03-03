



Tesla предложит безлимитную зарядку электромобилей на дому за $30 в месяц

Компания Tesla планирует предложить неограниченную ночную домашнюю зарядку в Техасе за $30 в месяц, по аналогии с безлимитными пакетами мобильной связи, пишет Bloomberg.



Энерготрейдеры давно считают, что электроэнергия может стать настолько дешевой, что прибыль будет обеспечиваться за счет продажи услуг, а не самих мегаватт. Возможно, это уже начинает происходить в Техасе, что отражает давно произошедший сдвиг на рынке мобильной связи: от конкретного количества минут в месяц к неограниченным тарифным планам.



То, что Tesla сосредоточилась на Техасе, неудивительно. Электричество в сети этого штата часто очень дешево ночью. Это объясняется развитой инфраструктурой ветряных электростанций и сильным ветром в ночные часы. В такой ситуации часто создается сценарий, при котором предложение превышает спрос.



Другое преимущество: коммунальные службы обычно предпочитают, чтобы домовладельцы заряжали свои электромобили ночью, когда спрос на электроэнергию ниже.



"То, что автомобильные компании стали больше внимания уделять тому, как и когда работает домашняя зарядка, является позитивным сдвигом, позволяющим избежать перегрузки сети по мере роста парка электромобилей", - считает аналитик Bloomberg Кори Кантор.