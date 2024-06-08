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Судья Верховного суда принимал "подарки" от миллиардера
08.06.2024 09:21 Алина Груднева

Судья Верховного суда принимал "подарки" от миллиардера

Судья Верховного суда США Кларенс Томас признал, что американский магнат Харлан Кроу финансировал отпуск для него и его жены. 

Об этом сообщила газета The New York Time.

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По версии следствия, миллиардер, аффилированный с Республиканской партией, заплатил Томасу за отдых в Калифорнии и Индонезии на сумму в сотни тысяч долларов. 

Уточняется, что Томас получил "подарки" в качестве годовых расходов республиканца.

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