Судья Верховного суда принимал "подарки" от миллиардера
Судья Верховного суда США Кларенс Томас признал, что американский магнат Харлан Кроу финансировал отпуск для него и его жены.
Об этом сообщила газета The New York Time.
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По версии следствия, миллиардер, аффилированный с Республиканской партией, заплатил Томасу за отдых в Калифорнии и Индонезии на сумму в сотни тысяч долларов.
Уточняется, что Томас получил "подарки" в качестве годовых расходов республиканца.