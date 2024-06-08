



Судья Верховного суда принимал "подарки" от миллиардера

Судья Верховного суда США Кларенс Томас признал, что американский магнат Харлан Кроу финансировал отпуск для него и его жены.



Об этом сообщила газета The New York Time.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По версии следствия, миллиардер, аффилированный с Республиканской партией, заплатил Томасу за отдых в Калифорнии и Индонезии на сумму в сотни тысяч долларов.



Уточняется, что Томас получил "подарки" в качестве годовых расходов республиканца.