



Суд в Калифорнии приказал временно прекратить забастовку

Суд в Калифорнии приказал временно прекратить забастовку академических работников Калифорнийского университета, выступающих против Израиля.



Соответствующее решение вынес судья Ориндж Рэндалл Дж. Шерман.



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Согласно тексту его приказа, забастовка нанесет необратимый ущерб на фоне приближающегося выпускного.



Во вторник в суд был подан иск о трудовом споре, который дважды отклонялся. Профсоюз учителей, представляющий интересы 48 тысяч аспирантов, состоящей из 10 кампусов, начал забастовку 20 мая в Санта-Крус. С тех пор забастовка распространилась на кампусы Калифорнийского университета в Дэвисе, Лос-Анджелесе, Ирвине, Санта-Барбаре и Сан-Диего.



Заместитель вице-президента по трудовым отношениям Мелисса Мателла выразила благодарность за приказ суда. Она заявила, что забастовка остановила бы важные исследовательские проекты.



По словам аспирантки Ребекки Гросс, профсоюз опрашивают рядовых работников о том, как действовать дальше.



"Борьба еще не окончена. На самом деле еще не подтверждено, что то, что мы здесь делаем, является незаконным", - возмутилась она.