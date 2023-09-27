



Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве, - СМИ

Суд Нью-Йорка признал экс-президента США Дональда Трампа и его взрослых сыновей виновными в мошенничестве.



Суд считает, что Трампы предоставляли ложные финансовые отчеты в течение примерно десяти лет, сообщает CNN.



Отмечается, что судья Артур Энгорон удовлетворил ходатайство генерального прокурора Летиции Джеймс о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, признав, что Трамп, его сыновья и другие лица "несут ответственность по закону за постоянные нарушения" законодательства штата Нью-Йорк. Было обнаружено, что финансовые отчеты, которые Трампы предоставляли кредиторам и страховщикам в течение примерно десяти лет, были ложными и они неоднократно занимались мошенничеством.



Издание уточняет, что генеральный прокурор потребовал возмещения ущерба в размере $250 млн., запрета на работу Трампов в качестве должностных лиц бизнеса в Нью-Йорке и запрета их компании участвовать в деловых сделках в течение пяти лет.



В то же время CNN пишет, что это решение является ударом по Трампу и полным отказом от его аргументов о том, что он не завышал стоимость своих полей для гольфа, отелей, домов в Мар-а-Лаго и Севен-Спрингс в финансовых отчетах, которые неоднократно использовались в бизнесе.



В свою очередь адвокат бывшего президента США Кристофер Кисе заявил, что Трамп и его семья "будут искать все доступные апелляционные средства правовой защиты, чтобы исправить эту судебную ошибку".