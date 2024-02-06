Стало известно, почему Байден отказался говорить об ударах по Сирии и Ираку
Президент США Джо Байден отказался выступить с обращением к нации по поводу ударов по объектам проиранских боевиков в Сирии и Ираке, чтобы избежать нарастание напряженности с Ираном.
Об этом сообщает издание Politico.
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Уточняется, что Байден отказался от обращения к нации из опасений эскалации напряженности с Ираном и во избежание широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке.