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Стало известно, почему Байден отказался говорить об ударах по Сирии и Ираку
06.02.2024 10:22 Алина Груднева

Стало известно, почему Байден отказался говорить об ударах по Сирии и Ираку

Президент США Джо Байден отказался выступить с обращением к нации по поводу ударов по объектам проиранских боевиков в Сирии и Ираке, чтобы избежать нарастание напряженности с Ираном.

Об этом сообщает издание Politico.

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Уточняется, что Байден отказался от обращения к нации из опасений эскалации напряженности с Ираном и во избежание широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

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