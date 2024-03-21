



США ввели санкции против иранских сетей по закупке оружия

Соединенные Штаты в среду ввели новые санкции против трех закупочных сетей, которые поддерживают баллистические, ядерные и оборонные программы Ирана, говорится в заявлении министерства финансов, которое цитирует Reuters.



Согласно заявлению, эти сети, базирующиеся в Иране, Турции, Омане и Германии, закупали углеродное волокно, эпоксидные смолы и другие товары, пригодные для использования в ракетах.



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"Через сложные сети тайных закупок Иран стремится снабжать недобросовестных игроков по всему миру системами вооружений, которые разжигают конфликты и подвергают риску жизни мирных жителей", - заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.

