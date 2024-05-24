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США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об "иноагентах"
24.05.2024 10:52 Алина Груднева

США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об "иноагентах"

США введут визовые ограничения для Грузии из-за скандального пророссийского закона об "иноагентах".

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Визовые ограничения вводятся в отношении ответственных за подрыв демократии.

"Сегодня я начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - сказал Блинкен.

По словам главы Госдепа, в Грузии наблюдалась кампания устрашения и применение насилия для подавления протестов во время принятия скандального закона.

"Это противоречит давно заявленным целям Грузии - евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами", - подчеркнул Блинкен.

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