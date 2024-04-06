



США в повышенной готовности из-за угрозы Ирана Израилю

США находятся в повышенной готовности из-за угрозы со стороны Ирана Израилю.



По данным Sky News, это произошло после того, как по иранскому консульству в Дамаске был нанесен удар, который приписывается Израилю.



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По словам американских чиновников, Иран может нанести удар либо по территории Израиля, либо по еврейским объектам в других странах. Любые действия могут быть направлены не на только гражданские, но и на военные или разведывательные цели.



Также в США не исключают нападения Ирана на американские активы.



"Мы получили сообщение из Ирана после удара по Дамаску. В ответ мы ясно дали понять, что не стоим за ударом. Мы также предупредили Иран, чтобы он не использовал этот удар в качестве повода для дальнейшей эскалации в регионе или нападения на объекты или персонал США", - сообщил источник.