



США уличили Иран во лжи

Вашингтон опровергает сообщения Ирана о том, что США передавали Тегерану сообщения о работе над полноценным прекращением огня в Газе.



Такой комментарий американскому телеканалу CNN предоставил представитель Совета национальной безопасности США.



"Это заявление - ложь. Мы ясно дали понять Ирану, что ему не следует стремиться к расширению конфликта", - сообщил он.



Уточняется, что Тегеран был предупрежден о последствиях вступления в войну против Израиля.



"Мы также ясно дали понять, что требуем освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом. Осуществление освобождения заложников потребует гуманитарной паузы в боевых действиях. Ответственность за любую задержку в этом вопросе лежит на ХАМАСе", - добавили в Вашингтоне.