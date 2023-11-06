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США уличили Иран во лжи
06.11.2023 21:23 Алина Груднева

США уличили Иран во лжи

Вашингтон опровергает сообщения Ирана о том, что США передавали Тегерану сообщения о работе над полноценным прекращением огня в Газе.

Такой комментарий американскому телеканалу CNN предоставил представитель Совета национальной безопасности США.

"Это заявление - ложь. Мы ясно дали понять Ирану, что ему не следует стремиться к расширению конфликта", - сообщил он.

Уточняется, что Тегеран был предупрежден о последствиях вступления в войну против Израиля.

"Мы также ясно дали понять, что требуем освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом. Осуществление освобождения заложников потребует гуманитарной паузы в боевых действиях. Ответственность за любую задержку в этом вопросе лежит на ХАМАСе", - добавили в Вашингтоне.

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