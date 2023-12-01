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США требуют от Турции ограничить сбор средств для ХАМАСа
01.12.2023 11:00 MIGnews.com

США требуют от Турции ограничить сбор средств для ХАМАСа

По словам заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона, Турция занимает "значительное место" в схемах сбора средств ХАМАСа, и группировка, вероятно, воспользуется этим, поскольку ищет дополнительные финансы.

"Мы глубоко обеспокоены способностью ХАМАСа продолжать собирать средства и находить финансовую поддержку в Турции для возможных будущих террористических атак", - сказал Нельсон журналистам в Стамбуле между встречами с турецкими правительственными чиновниками, финансовыми и деловыми группами.

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Министерство иностранных дел Турции не было готово немедленно предоставить комментарии.

 

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