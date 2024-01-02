



США разместят 6 зенитно-ракетных комплексов THAAD на Гуаме

Соединенные Штаты разместили шесть зенитно-ракетных комплексов Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) на площадке Excalibur, расположенной рядом с новейшей базой морской пехоты США на Гуаме. Этот шаг, о котором сообщил сайт "Star & Stripes", является важнейшим шагом в укреплении потенциала противовоздушной обороны в северо-западной части Тихого океана.



Гуам, ключевая территория США, находится примерно в 5310 км к западу от Гавайских островов и в 2400 км к востоку от Филиппин, занимая стратегически важное положение к югу от Японии.



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Это развертывание рассматривается в первую очередь как противодействие потенциальным угрозам со стороны таких стран, как Китай и Северная Корея, в связи с опасениями по поводу баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Подразделения THAAD входят в состав 38-й зенитно-артиллерийской бригады армии США, базирующейся в Сагамихаре, Япония. На Гуаме размещено около 200 солдат, а еще 100 человек обслуживают японские радары. Наряду с пусковыми установками THAAD, на площадке размещены сложные радарные системы, средства управления и связи, а также парк бронетехники.

