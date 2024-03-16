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США расследуют возможную незаконную продажу наркотиков через платформы Meta
16.03.2024 15:45 MIGnews.com

США расследуют возможную незаконную продажу наркотиков через платформы Meta

Американские прокуроры в Вирджинии выясняют, способствовали ли платформы социальных сетей компании Meta, родительской компании Facebook, незаконной продаже наркотиков, сообщила в субботу, 16 марта газета Wall Street Journal со ссылкой на документы и людей, знакомых с этим вопросом.

Прокуроры направили повестки в суд и задавали вопросы в рамках расследования Большого уголовного жюри, говорится в сообщении, добавляя, что они также запрашивали записи, связанные с незаконной продажей наркотиков через платформы Meta.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами также помогает в расследовании, добавляет газета. Она отметила, что расследования не всегда приводят к обвинениям в правонарушениях.

Газета цитирует заявление представителя Meta, который сказал: "Продажа запрещенных препаратов противоречит нашей политике, и мы стараемся находить и удалять такой контент из наших сервисов".

"Meta активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы помочь бороться с продажей и распространением запрещенных препаратов", - добавил он.
 

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