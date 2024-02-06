



США получили положительные отзывы о переговорах Израиля с Саудовской Аравией

Администрация Байдена получила положительные отзывы о том, что Саудовская Аравия и Израиль готовы продолжать переговоры о нормализации отношений, сообщил сегодня, 6 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.



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По словам Кирби, Белый дом также продолжает работать над тем, чтобы продлить гуманитарную паузу в Газе и отдельно заключить сделку по освобождению заложников.

