



США на грани критической помощи Украине: Пентагон исчерпал 95% средств

Вопрос оказания США военной помощи Украине стоит на грани критической ситуации. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер. Пентагон уже исчерпал около 95% выделенных средств на безопасность Киева, что создает неотложную потребность в дополнительном финансировании.



"Что касается помощи Украине, то мы находимся в критической точке. Пентагон публично заявил, что он исчерпал около 95% средств, выделенных на оказание помощи Киеву в области безопасности – помощи, которая очень важна", – заявил спикер Госдепа Миллер на брифинге 14 ноября.



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Он также акцентировал на важности поддержания украинской безопасности, особенно в контексте российских атак на энергетическую инфраструктуру. Именно поэтому необходимо, чтобы Палата представителей приняла дополнительные запросы по финансированию помощи Украине в области безопасности, подчеркнул Миллер.



Заявление Миллера о необходимости принятия дополнительных запросов по финансированию со стороны Палаты представителей подчеркивает серьезность ситуации и потребность в немедленных действиях.



Надо сказать, что ранее озвученное заявление заместителя представителя Госдепа Веданта Патела о необходимости продолжения поддержки Украины подчеркивают серьезность ситуации и солидарность Соединенных Штатов в поддержке Украины в условиях растущих угроз со стороны России. Ведант Пател призвал не оставлять Украину наедине с врагом, назвав продолжение поддержки Киева обязанностью.