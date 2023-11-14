



США: мы лишим средств для роскошной жизни руководителей ХАМАСа

Сегодня, 14 ноября, США ввели третий пакет санкций против палестинской террористической организации ХАМАC, направленные против лидеров и финансистов террористов. В заявлении Министерства финансов США говорится, что эти меры, принятые в координации с Великобританией, направлены против ключевых должностных лиц.



"Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими партнерами, включая Великобританию, чтобы лишить ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения своих злодеяний", - говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен.



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"Действия ХАМАСа привели к огромным страданиям и показали, что терроризм не существует в изоляции. Вместе с нашими партнерами мы принимаем решительные меры по разрушению финансовой инфраструктуры ХАМАСа, отсечению его от внешнего финансирования и блокированию новых каналов, которые он ищет для финансирования своих чудовищных преступлений".