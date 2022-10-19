



США хотят затруднить продажу Ираном беспилотников в РФ

Против компаний и стран, сотрудничающих с Ираном в разработке атакующих украинские города беспилотников, США будут вводить санкции, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель.



После ударов по Киеву с применением иранских дронов-камикадзе в Госдепартаменте США заявили, что против компаний и правительств, сотрудничающих с Ираном в разработке таких беспилотников, будут введены санкции.



"Все, кто ведет дела с Ираном и может иметь какое-либо отношение к разработке беспилотников или баллистических ракет, а также к поставкам оружия из Ирана в Россию, должны быть очень осторожны и проявлять должную осмотрительность, поскольку США не будут медлить с введением санкций или других мер против нарушителей", - заявил он.



По его словам, укрепление альянса Москвы и Тегерана следует рассматривать как серьезную угрозу всему миру.