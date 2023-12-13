



США довольны усилиями Израиля в отношении оказания помощи Газе

Администрация президента США Джо Байдена приветствовала усилия Израиля за последний день, которые позволяют увеличить доставку гумпомощи в Газу и эвакуацию мирного населения.



Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер.



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По его словам, необходимы устойчивые маршруты на юге Газы, по которым мирные жители могли спастись от опасности, а также для того, чтобы гумпомощь могла дойти до тех, кто в ней нуждается.



Миллер приветствовал решение Израиля разрешить ввоз топлива в Газу и открыть КПП Керем Шалом. Формат дальнейшего использование этого контрольно-пропускного пункта, как отметил он, в Израиле планируют обсудить на этой неделе.



"Полное открытие Керем Шалом отчасти облегчит движение на египетском КПП Рафиах, который в настоящее время является единственным пропускным пунктом, открытым для ввоза гуманитарной помощи", - пояснил он.