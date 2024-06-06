



США должны дать оружие, а не руководить ВСУ, – спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против "микроменеджмента" войны в Украине, заявив, что частичных разрешений на использование оружия США от администрации Байдена, для Украины недостаточно. Поэтому США должны дать оружие, а не руководить ВСУ.



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"Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не соглашаюсь с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова", – заявил Джонсон в комментарии "Голосу Америки", сообщив, что планирует поднять этот вопрос в разговоре с администрацией Белого дома.



Напомним, ранее США разрешили Украине использовать не только установки HIMARS, но и управляемые боеприпасы GMLRS и артиллерию для ударов по территории РФ, но только вблизи границы. Затем в Белом доме заявили, что разрешение бить вооружением США по территории России может быть расширено. Это будет зависеть от ситуации на поле боя.