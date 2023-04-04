



SpaceX запустил новую военную систему связи для США, которая отслеживает ракеты

Американская аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX 2 апреля запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками. Миссия Tranche 0 – это первый запуск новой военной системы связи и отслеживания ракет, созданной Агентством космического развития США, пишет SpaceNews .



Эта миссия запустила восемь спутников, созданных York Space Systems, на околоземную орбиту для передачи данных. Они станут частью коммуникационной сети Transport Layer так же, как и два спутника с инфракрасными датчиками, разработанные SpaceX и Leidos для обнаружения и отслеживания ракет.



Глобальная коммуникационная сеть предназначена для защиты от российских и китайских баллистических или гиперзвуковых ракет.



Космические силы США стремятся использовать коммерческие космические технологии в военных системах, чтобы отслеживать ракеты на всех этапах полета. Поэтому спутники размещают на низкой орбите на высоте 1000 км над Землей. Их количество планируется увеличить до сотен.



