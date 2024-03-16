



SpaceX строит сеть спутников-шпионов для американской разведки

SpaceX строит сеть из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с американской разведкой, сообщили пять источников, знакомых с программой, демонстрируя углубление связей между космической компанией миллиардера Илона Маска и органами национальной безопасности.



По словам источников, сеть создается подразделением Starshield компании SpaceX в рамках контракта стоимостью 1,8 миллиарда долларов, подписанного в 2021 году с Национальным разведывательным управлением (NRO) - разведывательным агентством, которое управляет спутниками-шпионами.



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Эти планы демонстрируют масштабы участия SpaceX в разведывательных и военных проектах США и свидетельствуют об углублении инвестиций Пентагона в огромные низкоорбитальные спутниковые системы, предназначенные для поддержки наземных сил.



По словам источников, в случае успеха программа значительно расширит возможности американского правительства и вооруженных сил по быстрому обнаружению потенциальных целей практически в любой точке земного шара.

