Сотни тысяч человек пришли на демонстрацию поддержки Израиля в Вашингтоне

Во вторник, 14 ноября, в Вашингтоне собрался масштабный митинг в поддержку Израиля и против антисемитизма.



На демонстрацию пришли сотни тысяч человек, которые заполонили Национальную аллею.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По оценкам организаторов, на мероприятия уже прибыли около 200 тысяч, и ожидается, что число тех, кто примет в нем участие, значительно увеличится. В митинге участвуют представители разных еврейских общин, политики и знаменитости.



"Отношения между США и Израилем — это не просто ценности Демократической или Республиканской партии, это не просто прогрессивная или консервативная ценность. Это американская ценность, закодированная в нашей национальной ДНК", — говорит конгрессмен США Ричи Торрес.



.

MARCH FOR ISRAEL



There's already a large group at the National Mall, preparing for the #MarchForIsrael here in Washington, D.C.



This will be historic. pic.twitter.com/Ohx43KMLzw