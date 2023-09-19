Сотни протестующих против Нетаниягу пришли на Таймс-сквер
Ко вторник, 19 сентября, сотни протестующих против правовой реформы и приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в США вышли на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
По данным СМИ, многие прибыли из Израиля, чтобы принять участие в митингах в течение недели, пока глава правительства находится в городе для встреч на полях Генассамблеи ООН.
Демонстранты размахивают израильскими флагами и скандируют: "демократия". Надписи на футболках и плакатах гласят: "Спасите израильскую демократию".
Протесты стартовали в Нью-Йорке в 3 часа ночи по местному времени возле отеля, где расположился Нетаниягу с супругой Сарой по прибытии в город.
💥Hello Times Square, the Israelis have arrived pic.twitter.com/kEFKdRUipA— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) September 19, 2023