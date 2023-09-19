



Сотни протестующих против Нетаниягу пришли на Таймс-сквер

Ко вторник, 19 сентября, сотни протестующих против правовой реформы и приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в США вышли на Таймс-сквер в Нью-Йорке.



По данным СМИ, многие прибыли из Израиля, чтобы принять участие в митингах в течение недели, пока глава правительства находится в городе для встреч на полях Генассамблеи ООН.



Демонстранты размахивают израильскими флагами и скандируют: "демократия". Надписи на футболках и плакатах гласят: "Спасите израильскую демократию".



Протесты стартовали в Нью-Йорке в 3 часа ночи по местному времени возле отеля, где расположился Нетаниягу с супругой Сарой по прибытии в город.