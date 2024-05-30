



СМИ: у Трампа есть планы на Маска

Дональд Трамп подумывает предоставить миллиардеру Илону Маску роль консультанта, если его выберут президентом США.



По данным The Wall Street Journal, стороны обсуждают этот вопрос.



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По словам источников, Трамп предложил Маску сотрудничество. Рассматривает ли миллиардер такой вариант, пока остается в тайне.



Маск публично не поддерживал кандидата в президенты США. Тем не менее, они обмениваются мнениями по поводу разных вопросов и сфер.