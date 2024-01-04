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СМИ: у Эпштейна мог быть компромат на Клинтонов
04.01.2024 19:06 Алина Груднева

СМИ: у Эпштейна мог быть компромат на Клинтонов

У секс-преступника Джеффри Эпштейна мог быть компромат на Билла и Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на брата финансиста.

"Если я скажу, что знаю об обоих кандидатах, им придется отменить выборы". Это мне сказал Джеффри в 2016 году", - сказал Марк Эпштейн. 

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Он намекнул, что речь идет о периоде, когда проходили выборы президента, где за этот пост сражались Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Другими деталями брат Эпштейна не располагает.

Ранее Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов с именами более 150 человек, фигурировавших в деле секс-преступника. Среди фигурантов оказался Билл Клинтон, который по словам свидетелей "любит молоденьких девочек".

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