



СМИ: Пентагон закупал российскую нефть в обход санкций

Пентагон закупал российскую нефть через Турцию в обход антироссийских санкций.



Согласно материалу The Washington Post, она поступала на греческий НПЗ, а уже оттуда - в США.



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"Нефтепродукты, происходящие из России, продолжали поступать на нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции", - сказано в сообщении.



Обходить санкции позволял тот факт, что право собственности на продукцию переходило несколько раз из рук в руки до того, как она достигала Греции.