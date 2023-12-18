



Сенат США далек от решения о военной поддержке для Украины, Израиля и Тайваня

Вопрос о предоставлении военной поддержки Украине и другим странам останется без решения до следующего года. В переговорах с Белым домом стороны так и не пришли к соглашению, и пока не ясно, когда будет достигнут компромисс. Республиканцы выдвигают требование компромисса по миграционной политике на юге страны, прежде чем поддержать финансовую помощь Украине.



То есть, американский Сенат еще далек от принятия решения о пакете военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня, заявил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм в воскресенье, 17 декабря.



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"Я разговаривал с людьми за столом переговоров с Белым домом пять дней назад. Мы даже не приблизились к соглашению", – цитирует сенатора NBC News.



Он подчеркнул, что очень озабочен из-за событий на американской границе из-за потока мигрантов. Грэм подчеркнул, что республиканцы отказываются голосовать за помощь Украине до достижения компромисса по миграционной политике на юге.



Напомним, 14 декабря Палата представителей окончательно приняла законопроект об ассигнованиях на нужды обороны (NDAA) с рекордной суммой разрешенных расходов, а также 300 млн долларов – на помощь Украине.



Тем временем Белый дом призвал Конгресс США не медлить с принятием решения о новой помощи Украине. Там подчеркнули, что победа РФ, а, значит, победа президента РФ Владимира Путина, будет означать угрозу всему мировому порядку.