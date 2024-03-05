



Семья О'Коннор потребовала у Трампа не использовать ее песни

Семья покойной певицы выдвинула это требование после того, как узнала, что бывший президент США использовал версию песни "Nothing Compares 2 U" на своих политических митингах.



В совместном заявлении наследников О'Коннор и звукозаписывающей компании Chrysalis Records содержится требование к Трампу "немедленно отказаться от использования ее музыки".



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В заявлении говорится следующее: "Хорошо известно, что на протяжении всей своей жизни Шинейд О'Коннор придерживалась жесткого морального кодекса, определяемого честностью, добротой, справедливостью и порядочностью по отношению к своим ближним.



Поэтому мы с возмущением узнали, что Дональд Трамп использовал ее культовое исполнение песни Nothing Compares 2 U на своих политических митингах".

