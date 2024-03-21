



Семья Кеннеди поддерживает Байдена

Политическая династия Кеннеди нанесла громкий визит в Белый дом и, как ожидается, поддержит Джо Байдена на выборах этой осенью.



Семья Кеннеди, известная политическая династия, готова поддержать переизбрание президента Джо Байдена, несмотря на то, что Роберт Ф. Кеннеди-младший, член семьи, продолжает участвовать в президентской гонке 2024 года в качестве независимого кандидата.



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Во время визита в Белый дом в День святого Патрика на этой неделе семья Кеннеди, состоящая из трех поколений, продемонстрировала свою поддержку Байдену.



В демократических кругах существовало опасение, что кандидатура Р.Ф. Кеннеди-младшего может нарушить ход предвыборной кампании Байдена, но пока это опасение выглядит беспочвенным.

