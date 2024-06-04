



Саммит мира без Китая: США выскажут КНР свое недовольство

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер считает, что Китай мог бы быть полезен на Саммите мира по Украине, но он помогает России.



"Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении этого конфликта (войны – ред.), если бы он захотел. Но сейчас трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, предпринимаемые Китаем в последние месяцы, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", – сказал он Миллер, комментируя отказ Китая участвовать в мероприятии из-за неприглашения РФ.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Миллер отметил, что США планируют и дальше объяснять Китаю свое недовольство такими его действиями. Штаты также планируют привлечь к ответственности причастных к их организации, пишет "Голос Америки".



Напомним, Саммит мира, который рассмотрит ряд вопросов, касающихся войны России против Украины, пройдет 15-16 июня в Швейцарии. В настоящее время Киев имеет подтверждение от 106 стран и организаций по участию.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Китай пытаются ослабить саммит мира. В свою очередь Китай заявил, что никогда не "раздувал огонь и не подкармливал пламя" российско-украинской войны.