



Салливан: США продолжают работать над освобождением заложников из Газы

США круглосуточно работают над тем, чтобы заложники, удерживаемые террористами в Газе, были освобождены.



Такое заявление сделал советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан на брифинге для прессы.



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По его словам, в число похищенных входит множество детей, в том числе, трехлетний американец, чьи родители были убиты террористами.



"Это главный приоритет для администрации США. Мы поговорили с семьями заложников и подняли этот вопрос перед всеми нашими партнерами. Вчера президент Байден говорил с эмиром Катара об усилиях по освобождению заложников, а сегодня позже я встречусь с некоторыми американскими семьями здесь, в Белом доме", - добавил Салливан.



По его словам, США поддерживают передачу гуманитарной помощи Газе. Однако он подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, необходимо сделать гораздо больше.



"Мы призываем Израиль сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение вреда невинным людям. Мы продолжим поддержку права Израиля на самозащиту", - добавил он

