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Республиканцы: провокатор Байден отдал приказ
14.07.2024 11:34 Алина Груднева

Республиканцы: провокатор Байден отдал приказ

Республиканцы обвинили президента США Джо Байдена в том, что это он спровоцировал покушение на Дональда Трампа.

Члены Республиканской партии обвинили его в подстрекательстве. 

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Одним из обвинителей оказался сенатор из Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Ранее он неоднократно упоминался как один из потенциальных вице-президентов Трампа в случае победы на выборах.

"Суть кампании Байдена заключается в том, что Трамп - авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению", - сказал Вэнс. 

Ему вторил член Палаты представителей Майк Коллинз: "Байден отдал приказ".

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