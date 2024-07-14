



Республиканцы: провокатор Байден отдал приказ

Республиканцы обвинили президента США Джо Байдена в том, что это он спровоцировал покушение на Дональда Трампа.



Члены Республиканской партии обвинили его в подстрекательстве.



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Одним из обвинителей оказался сенатор из Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Ранее он неоднократно упоминался как один из потенциальных вице-президентов Трампа в случае победы на выборах.



"Суть кампании Байдена заключается в том, что Трамп - авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению", - сказал Вэнс.



Ему вторил член Палаты представителей Майк Коллинз: "Байден отдал приказ".