Новости » Новости США
Республиканцы называют Трампа "Оранжевым Иисусом"
30.11.2023 07:52 Катя Шульц

Республиканцы называют Трампа "Оранжевым Иисусом"

Лиз Чейни, бывший член Палаты представителей (Республиканская партия), назвала Дональда Трампа в своей книге "Клятва и честь" "самым опасным человеком, когда-либо обитавшим в Овальном кабинете", и резко раскритиковала коллег-республиканцев. 

Чейни также написала, что многие из них были готовы нарушить конституцию и отменить результаты выборов 2020 года, чтобы оставить Трампа при власти. Вспоминая свой разговор с конгрессменом Марком Грином, Чейни процитировала его. Грин сказал: "Мы делаем это для Оранжевого Иисуса".  
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Чейни убеждена, что Трамп опасен для Америки, а республиканцы и демократы вместе должны сделать все, чтобы Трамп не вернулся в Белый дом в качестве действующего президента.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы