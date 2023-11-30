



Республиканцы называют Трампа "Оранжевым Иисусом"

Лиз Чейни, бывший член Палаты представителей (Республиканская партия), назвала Дональда Трампа в своей книге "Клятва и честь" "самым опасным человеком, когда-либо обитавшим в Овальном кабинете", и резко раскритиковала коллег-республиканцев.



Чейни также написала, что многие из них были готовы нарушить конституцию и отменить результаты выборов 2020 года, чтобы оставить Трампа при власти. Вспоминая свой разговор с конгрессменом Марком Грином, Чейни процитировала его. Грин сказал: "Мы делаем это для Оранжевого Иисуса".

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Чейни убеждена, что Трамп опасен для Америки, а республиканцы и демократы вместе должны сделать все, чтобы Трамп не вернулся в Белый дом в качестве действующего президента.



