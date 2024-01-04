



Раскрыта первая часть документов с фигурантами в деле Эпштейна

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов с именами свыше 150 человек, фигурировавших в деле секс-преступника Джеффри Эпштейна.



По данным американских СМИ, там "засветились" бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп.



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Кроме того, в списке оказался брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, а также основатель Microsoft Билл Гейтс, сопредседатель сети отелей Hyatt Томас Притцкер, миллиардер Гленн Дубин, экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон.



Уточняется, что присутствие их имен в списке не свидетельствует об их непосредственной причастности к преступлениям Эпштейна. В одном из протоколов свидетелей также сказано, что Клинтон любим "молоденьких девушек".