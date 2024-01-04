Новости » Новости США
Раскрыта первая часть документов с фигурантами в деле Эпштейна
04.01.2024 10:55 Алина Груднева

Раскрыта первая часть документов с фигурантами в деле Эпштейна

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов с именами свыше 150 человек, фигурировавших в деле секс-преступника Джеффри Эпштейна. 

По данным американских СМИ, там "засветились" бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Кроме того, в списке оказался брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, а также основатель Microsoft Билл Гейтс, сопредседатель сети отелей Hyatt Томас Притцкер, миллиардер Гленн Дубин, экс-постпред США при ООН Билл Ричардсон.

Уточняется, что присутствие их имен в списке не свидетельствует об их непосредственной причастности к преступлениям Эпштейна. В одном из протоколов свидетелей также сказано, что Клинтон любим "молоденьких девушек". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы