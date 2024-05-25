



Птичий грипп обнаружен в образцах тканей американской молочной коровы

Частицы вируса птичьего гриппа были обнаружены в образцах тканей одной молочной коровы, отправленной на убой на мясокомбинате США, но не были обнаружены в образцах 95 других голов скота, сообщило Министерство сельского хозяйства США (USDA).



Мясо этих животных было предотвращено от попадания в пищевые продукты страны, заявили в USDA.



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Представители сельского хозяйства и здравоохранения расширили масштабы проверки мясных и молочных продуктов и скота, поскольку вспышка птичьего гриппа распространилась на молочный скот.



С тех пор как вирус был впервые обнаружен у крупного рогатого скота в конце марта, у двух работников молочных ферм США были взяты положительные анализы на птичий грипп.

