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Пропалестинские протестующие пытались сорвать выступление Блинкена
31.10.2023 16:48 Алина Груднева

Пропалестинские протестующие пытались сорвать выступление Блинкена

Во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в комитете по ассигнованиям в Сенате устроили пропалестинскую акцию протеста.

Это произошло во время его вступительного слова по поводу необходимости объединить одобрить запрос президента на 106 млрд долларов для одновременной помощи Украине и Израилю.

Пропалестинские протестующие во время выступления Блинкена призвали "положить конец резне в Газе". Они держали в руках плакаты и размахивали выкрашенными в красный цвет ладонями.

"Немедленное прекращение огня. Палестина будет освобождена", - встал и выкрикнул один мужчина. Его сразу же вывели из зала. Блинкен попытался продолжить выступление, но его вновь прервали.

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