



Пропалестинские протестующие пытались сорвать выступление Блинкена

Во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в комитете по ассигнованиям в Сенате устроили пропалестинскую акцию протеста.



Это произошло во время его вступительного слова по поводу необходимости объединить одобрить запрос президента на 106 млрд долларов для одновременной помощи Украине и Израилю.



Пропалестинские протестующие во время выступления Блинкена призвали "положить конец резне в Газе". Они держали в руках плакаты и размахивали выкрашенными в красный цвет ладонями.



"Немедленное прекращение огня. Палестина будет освобождена", - встал и выкрикнул один мужчина. Его сразу же вывели из зала. Блинкен попытался продолжить выступление, но его вновь прервали.

במהלך עדותו של שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן בוועדת ההקצבות של הסנאט בעניין הסיוע הנוסף לישראל, קם אדם מן הקהל וקרא: הפסקת אש עכשיו, תשוחרר פלסטין. הוא הוצא מן החדר. בהמשך, בלינקן ניסה להמשיך לדבר אבל מפגינים פרו-פלסטינים הפריעו לנאומו@nathanguttman

(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/LOf8HR37N7 — כאן חדשות (@kann_news) October 31, 2023