Пропалестинские протестующие пытались сорвать выступление Блинкена

Во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена в комитете по ассигнованиям в Сенате устроили пропалестинскую акцию протеста.



Это произошло во время его вступительного слова по поводу необходимости объединить одобрить запрос президента на 106 млрд долларов для одновременной помощи Украине и Израилю.



Пропалестинские протестующие во время выступления Блинкена призвали "положить конец резне в Газе". Они держали в руках плакаты и размахивали выкрашенными в красный цвет ладонями.



"Немедленное прекращение огня. Палестина будет освобождена", - встал и выкрикнул один мужчина. Его сразу же вывели из зала. Блинкен попытался продолжить выступление, но его вновь прервали.

Pro-Palestine protesters interrupt Blinken's speech in Congress and demanded a ceasefire in #Gaza. pic.twitter.com/auaSaM9s4f