



Шесть полицейских ранены во время пропалестинской демонстрации у Капитолия

Вечером, 15 ноября сотрудники полиции Капитолия США произвели аресты возле штаб-квартиры Демократического национального комитета в Вашингтоне, округ Колумбия, после того как у здания собралась толпа из 150 пропалестинских демонстрантов.



Неясно, сколько именно протестующих было арестовано. По словам депутата Брэда Шермана, они призывали к прекращению огня и поддерживали палестинцев в войне между ХАМАСом и Израилем.



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"Только что был эвакуирован из DNC после того, как антиизраильские протестующие, начали буйствовать, брызгать перцовым газом в полицейских и пытаться проникнуть в здание", - написал Шерман в сети X.



Как сообщил Шерман в интервью ABC News, около семи членов Конгресса находились в здании DNC, когда их эвакуировали из здания полицейские Капитолия. В результате инцидента пострадали шесть сотрудников полиции.