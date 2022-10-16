



Последовательнице Чарльза Мэнсона не дали выйти из тюрьмы раньше срока

Губернатор Калифорнии заблокировал условно-досрочное освобождение последовательницы Чарльза Мэнсона Патрисии Кренуинкел.



Губернатор Гэвин Ньюсом сказал, что Кренуинкел, которой сейчас 74 года, по-прежнему представляет слишком большую угрозу общественной безопасности, чтобы ее можно было освободить. Об этом сообщает Associated Press.



"Кренуинкел была не только жертвой злоупотреблений мистера Мэнсона. Она также внесла значительный вклад в насилие и трагедию, которые стали наследием семьи Мэнсона", - заявил губернатор.



Комиссия по условно-досрочному освобождению, состоящая из двух человек, впервые в мае рекомендовала освободить последовательницу Мэнсона после того, как ранее ей 14 раз отказывали в условно-досрочном освобождении.



Ньюсом согласился с тем, что в тюрьме она вела себя хорошо, прошла множество реабилитационных и образовательных программ и "демонстрировала безудержное раскаяние". Но он пришел к выводу, что "ее усилия недостаточно снизили риск опасности в будущем".



"Помимо жестоких убийств, которые она совершила, она играла руководящую роль в культе и исполняла тиранию мистера Мэнсона. Она заставляла других женщин в секте подчиняться мистеру Мэнсону и не давала им сбежать, когда они пытались уйти", - сказал губернатор.



Патрисия Кренуинкел была осуждена за убийство беременной актрисы Шэрон Тейт и еще четырех человек в 1969 году. Ее, как и других участников деструктивной секты Мэнсона, участвующих в преступлениях, приговорили к смертной казни. Но позже они были приговорены к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения.