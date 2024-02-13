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Помпео: США не должны сдерживать Израиль
13.02.2024 20:32 Алина Груднева

Помпео: США не должны сдерживать Израиль

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал поведение администрации президента США Джо Байдена в отношении Израиля.

Соответствующее заявление он сделал в интервью израильскому интернет-изданию "Аруц Шева".

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"Мы должны дать понять, что поддерживаем решения израильского руководства. Мы не должны их сдерживать. Израильское руководство ведет себя справедливо и благородно и, самое главное, оно выполнит взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности граждан", - сказал он.

По словам Помпео, администрация Байдена должна дать понять, что поддерживает Израиль и всегда будет рядом.

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