



Помпео: США не должны сдерживать Израиль

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал поведение администрации президента США Джо Байдена в отношении Израиля.



Соответствующее заявление он сделал в интервью израильскому интернет-изданию "Аруц Шева".



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"Мы должны дать понять, что поддерживаем решения израильского руководства. Мы не должны их сдерживать. Израильское руководство ведет себя справедливо и благородно и, самое главное, оно выполнит взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности граждан", - сказал он.



По словам Помпео, администрация Байдена должна дать понять, что поддерживает Израиль и всегда будет рядом.