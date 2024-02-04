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Полиция Мичигана приведена в состояние готовности из-за статьи WSJ
04.02.2024 20:48 Алина Груднева

Полиция Мичигана приведена в состояние готовности из-за статьи WSJ

Полиция Мичигана приведена в состояние повышенной готовности после публикации в Wall Street Journal статьи под названием "Добро пожаловать в Дирборн, столицу американского джихада".

Соответствующее распоряжение сделал мэр города Абдулла Хамуд.

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Он назвал статью WSJ "фанатической, безрассудной и исламофобской". В свою очередь, правозащитники из Совета по американо-исламским отношениям и Арабо-американского антидискриминационного комитета осудили материал, назвав его "антиарабским" и "расистским".

В статье журнала описывались акции в поддержку ХАМАСа, "Хизбаллы" и Ирана, проходящие в городе.

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