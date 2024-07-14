



Покушение на Трампа: среди раненых - племянник члена Палаты представителей

Племянник члена Палаты представителей США Ронни Джексона получил ранение в шею на предвыборном митинге Дональда Трампа.



Об этом республиканец из Техаса сообщил в эфире Fox News.



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"Они услышали выстрелы, и все упали на землю. Он был ранен в шею, пуля прошла через шею, он истекал кровью", - сообщил он.



По словам Джексона, племяннику на мероприятии оказали медицинскую помощь.



Напомним, что стрельба была совершена на предвыборном митинге в Батлере. По крайней мере один зритель погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Пуля задела Трампу верхнюю часть уха. В США посчитали, что речь идет о покушении.