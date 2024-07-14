



Покушение на Трампа повысило его шансы на победу, - СМИ

Покушение на Дональда Трампа повысило его шансы стать президентом США после предстоящих выборов, которые состоятся в ноябре.



Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на конгрессменов-республиканцев.



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Уточняется, что покушение, совершенное в штате Пенсильвания, еще больше облегчило его путь к победе. Члены Республиканской партии потребовали провести тщательное расследование покушения.



"Президент Трамп пережил это нападение - он только что победил на выборах", - сказал республиканец от Висконсина Деррик Ван Орден.



"Он, знаете, с кулаком, поднятым в воздух, и не хочет уходить. И он кричит: деритесь, деритесь, деритесь. Это будет лозунгом", - сказал республиканец от Теннесси Тим Берчетт.