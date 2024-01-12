



“Пограничная битва” республиканцев и демократов дорого обходится Украине

Несколько дней назад Джонсон заявил, что республиканцы не будут поддерживать какую-то ни было помощь Украине, если она не будет сопровождаться новыми нормами по охране границ. Чтобы быть более точными, стоит сказать, что речь идет не об абстракции, а о строительстве еще одной стены на границе с Мексикой, как хотел Трамп.



Демократы Палаты представителей США, которые поддерживают выделение новых средств на охрану границ, выступают против таких жестких ограничений. Поэтому Джонсон быстро получил отказ. Кроме того, члены Демократической партии заявили, что не поддержат любой пакет, в который будут входить подобные миграционные ограничения, если Джонсон вынесет его на голосование.



"Это было бы нелепо. К сожалению, если бы республиканцы так поступили, это было бы во вред Украине", - заявил член Палаты представителей от демократической партии Марк Покан.



The Hill сообщает, что представители Демократической партии предупредили, что они никогда не поддержат пакет мер по Украине, включающий новую стену на границе с Мексикой.





