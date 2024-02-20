



Племянница Трампа про дядю: "Он все больше сходит с ума"

Племянница Дональда Трампа заявила, что ее дядя "все больше сходит с ума", и сказала, что "демократии придет конец", если он снова станет президентом.



Выступая в понедельник, 19 февраля в программе LBC "Сегодня вечером с Эндрю Марром", Мэри Трамп предупредила, что "западная либеральная демократия" окажется в "серьезной опасности", если Трамп снова станет президентом.



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На вопрос, стал ли Трамп более опасным по сравнению с тем временем, когда он был президентом, она ответила "да" и сказала, что ее дядя "все больше выходит из себя".



Она также рассказала о том, что, по ее мнению, бывший президент не изменился с тех пор, как она выросла.



