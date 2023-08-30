



Плата за пробки: В Нью-Йорке будут брать деньги с водителей за проезд по центру

Водителям Нью-Йорка власти города подбросили не очень приятную новость, решив взимать деньги с въезжающих в Нижний Манхэттен. Об этом пишет The Sun.



Мегаполис ужасно страдает от пробок, особенно перегружена машинами центральная часть города. Поэтому власти разработали программу сбора за проезд в деловом районе Нью-Йорка. Власти рассчитывают, что "плата за пробки" должна уменьшить количество транспортных средств в центральном районе на 10% в день.



Планируется, что въезд в деловой район Нью-Йорка обойдется в 23 доллара. Местные чиновники подтверждают, что изменения могут вступить в силу весной следующего года. Также управление городского транспорта Нью-Йорка утверждает, что "плата за пробки" создаст весомый источник дохода. Эти средства планируется использовать на модернизацию 100-летней системы общественного транспорта города.



Ежедневно 700 тысяч автомобилей, такси и грузовиков проезжают в Нижний Манхэттен и создают крупнейшие заторы в Соединенных Штатах. В центре города машины двигаются со скоростью около 11 километров в час. Скорость общественного транспорта, то есть автобусов, тоже снизилась на 28% с 2010 года. Поэтому жители Нью-Йорка все чаще выбирают метро.



Горожане проводят в пробках в среднем 117 часов ежегодно. Подсчитано, что из-за этого "простоя" каждый человек теряет почти 2 000 долларов из-за неэффективно проведенного времени.



Интересно, что такая схема достаточно неплохо сработала в Лондоне. Через год после того, как в 2003 году в столице Британии ввели такую ​​плату, пробки на дорогах уменьшились на 30%. Пропорционально возросла средняя скорость передвижения по центру Лондона.



