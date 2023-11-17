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Пентагон просит Конгресс одобрить помощь Израилю и Украине
17.11.2023 13:56 Алина Груднева

Пентагон просит Конгресс одобрить помощь Израилю и Украине

Пентагон призвал американский Конгресс одобрить дополнительное финансирование для поддержки Израиля и Украины.

По словам заместителя спикера Минобороны США Сабрины Сингх, запрос президента Джо Байдена о допфинансировании является чрезвычайно важным для национальной безопасности Америки.

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"Эти инвестиции будут означать процветание дома и безопасность за границей", - пояснила она.

По словам Сингх, Украина продолжает контрнаступление, потому ей необходима постоянная поддержка на регулярной основе, чтобы удовлетворить военные потребности страны.

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