



Пентагон отмалчивается по поводу йеменских хути

Давление на администрацию Байдена относительно непрестанных инцидентов с йеменскими хути в Красном море растет.



Официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер не дает понять ожидаются ли какие-либо военные действия.



Однако Райдер указывает на заявление, подписанное в среду Соединенными Штатами, Австралией, Бахрейном, Бельгией, Канадой, Данией, Германией, Италией, Японией, Нидерландами, Новой Зеландией, Сингапуром и Соединенным Королевством относительно хути. Райдер назвал это заявление других стран последним предупреждением.



“Я позволю этому заявлению говорить самому за себя. Оно представляет многие страны мира и подчеркивает, что, если эти акции не прекратятся, будут последствия”, - заявил Райдер.



Ну, а вчера вооруженный беспилотный надводный корабль, запущенный из контролируемого хуситами Йемена, приблизился к ВМС США и коммерческим судам в Красном море, а затем взорвался, что стало первой такой атакой с тех пор, как хути начали атаковать корабли, декларируя поддержку ХАМАС в Газе.