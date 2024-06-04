



Отсутствие Байдена на Саммите мира не ослабит поддержку Украины, – Кирби

Неучастие в Глобальном Саммите мира в Швейцарии президента Джо Байдена не означает ослабления поддержки Украины.



"Нет ни одного лидера во всем мире, который бы поддерживал Украину больше, чем Джо Байден", – заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби на брифинге, отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что президент США посылает неправильный сигнал миру, когда выбирает вместо Саммита мира сбор средств в Калифорнии.



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По словам Кирби, вице-президент Камала Харрис посетит Саммит мира "по нашему желанию быть представленными за этим столом", а ее присутствие поможет продемонстрировать, что "у Украины нет более сильной поддержки, чем от Соединенных Штатов".



"Независимо от того, кто представляет США на этом Саммите, нельзя утверждать, что мы как-то отошли от поддержки Украины", – заявил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности.



Как сообщал Mignews, ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что на Саммите мира, который Украина организовывает 15-16 июня, США Америки представят вице-президент Камала Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.