



Опрос: Трамп опережает Байдена по популярности

Действующий президент США Джо Байден отстает по популярности от своего главного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа на пять процентных пунктов.



Об этом свидетельствуют результаты опроса New York Times.



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Так, 43% респондентов ответили, что проголосовали бы за Байдена, в то время как Трампа поддерживают 48%.



Поведение действующего президента не одобряют 47% избирателей. Также респонденты выразили мнение о том, что политика демократов принесла стране больше вреда, чем пользы.



Лишь четверть респондентов считают, что США идут по правильному пути, в то время как большинство избирателей считают, что экономика находится в плачевном состоянии.