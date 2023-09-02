



Нулевые последствия: В Калифорнии “легализовали” кражи до 1000 долларов

Воровство в магазинах в Калифорнии выходит из-под контроля из-за недавних законов о реформе уголовного правосудия, сообщил окружной прокурор программе California Insider.



Окружной прокурор округа Эльдорадо Верн Пирсон заявил, что, хотя преступления против собственности, включая кражу в магазинах, являются незаконными, законы штата не позволяют не сдерживать многие преступные действия.



Поправка №47, принятая избирателями, понизила категорию некоторых краж и преступлений, связанных с наркотиками, с уголовных преступлений до проступков и повысила минимальную сумму украденных вещей с 400 до 950 долларов, чтобы дело о краже было классифицировано как тяжкое преступление. Критики считают основной причиной роста мелких краж по всему штату.



“Практическая реальность такова, что большинство розничных продавцов усвоили, что если они позвонят в правоохранительные органы по поводу кражи на сумму менее 950 долларов, правоохранительные органы либо не отреагируют, либо, если они отреагируют, то в лучшем случае выдадут повестку для явки в суд”, – сказал Пирсон.



Некоторые магазины вообще перестают сообщать о мелких кражах, потому что полиция “мало что может сделать”. Но зато на магазин может подать иск подозреваемый в попытке ограбления, который подвергся физическому насилию со стороны его сотрудников.